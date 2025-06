CCOO afirma que el mercat de treball permet "acomodar" la reducció de la jornada laboral

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya afirma que l'escenari en el qual es troba el mercat de treball a Espanya "permet acomodar perfectament la reducció de la jornada laboral màxima a 37,5 hores, sense reducció salarial", informa en un comunicat aquest dimarts, després de publicar-se les xifres de l'atur del mes de maig.

L'atur va baixar a Catalunya en 6.198 persones al maig (-1,90%) respecte a l'abril, després de baixar un 1,82% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 319.519.

"És indispensable que es faci efectiva la modificació de la jornada laboral màxima. Quan prop de tres milions de persones assalariades, només a Catalunya, es beneficiaran d'aquesta mesura, no hi ha excusa per no agilitzar el tràmit parlamentari", ha subratllat el sindicat.