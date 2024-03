CCOO afirma que el 90% dels permisos per cuidar familiars els demanen les dones

BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -

La secretària de Dones i Polítiques LGTBI+ de CCOO de Catalunya, Mentxu Gutiérrez, ha assegurat que el 90% dels permisos o excedències per cuidar familiars els demanen les dones i ha assegurat que encara queda molt per fer en matèria de corresponsabilitat.

Gutiérrez, que ha atès els mitjans de comunicació amb motiu del 8M, ha explicat que "la manca de responsabilitat relega les dones a l'àmbit privat, genera desigualtats, bretxa de gènere".

Aquesta circumstància "fa les dones dependents econòmicament de les seves parelles quan són homes i això les fa resistents a escapar de l'agressió, a les violències masclistes", ha dit Gutiérrez.

Considera que en els últims 15 anys "s'ha avançat moltíssim en matèria d'igualtat" des del punt de vista legislatiu, però que la igualtat real passa perquè els permisos, bé siguin retribuïts o no retribuïts, per conciliar i ser corresponsables també els agafin els homes.

7.000 PLANS D'IGUALTAT

A Catalunya, ha explicat, hi ha 7.000 plans d'igualtat "que han de ser obligatoris i efectius i hi ha empreses que fa més de 15 anys que són incomplidores perquè tenen aquesta obligació des del 2007 amb la llei d'igualtat", per la qual cosa ha criticat la manca de dotació de recursos específics.

Respecte als permisos de maternitat i paternitat, la sindicalista ha demanat que no siguin simultanis: "Tot el que es fa en la vida privada impacta socialment i els homes tenen el compromís, la responsabilitat, però a més l'obligació de cuidar en la mateixa mesura que les dones".