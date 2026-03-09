CC.OO. acorda amb PepsiCo millores en l'ERO i més garanties per a la plantilla fins a 2030

Iñaki Berasaluce - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
CC.OO. d'Indústria ha acordat amb PepsiCo una millora de les condicions de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) plantejat al gener i que afecta a totes les seves delegacions de vendes a Espanya, que sumen més de 400 treballadors, així com més garanties per a la plantilla fins a 2030, informa en un comunicat aquest dilluns.
El sindicat ha destacat que un dels aspectes destacats és que s'obre la voluntarietat per acollir-se a l'expedient a persones no afectades dins dels centres inclosos en aquest procés, sempre que compleixin els requisits establerts.
L'acord també preveu una millora lineal del 5% en les condicions econòmiques, reforçant les compensacions previstes inicialment per a les persones que s'acullin a les mesures de sortida.
Les parts han acordat que es mantindran les mateixes condicions en cas que es produïssin noves sortides fins al 31 de desembre de 2030.
D'altra banda, s'ha pactat un pla de prejubilacions i rendes per a treballadors d'entre 56 i 62 anys, amb més de 10 anys d'antiguitat, així com diferents mecanismes de recol·locació interna i externa destinats a facilitar alternatives laborals a la plantilla afectada.