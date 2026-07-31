CCOC celebra les licitacions d'obra pública per 503 milions publicades pel Govern

BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC) ha celebrat la publicació aquest divendres de les licitacions d'obres públiques per un valor de 502,7 milions d'euros que ha fet el Govern, en un comunicat.
L'entitat ha dit que aquestes licitacions són "un pas important per començar a recuperar el dèficit inversor acumulat en infraestructures que arrossega Catalunya des de fa anys".
El president de l'entitat, Lluís Moreno, ha explicat que és "una bona notícia per al sector i per al país", i ha subratllat la necessitat de consolidar l'esforç inversor.