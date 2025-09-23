El CCIB reunirà més de 9.000 experts en esclerosi múltiple en el congrés ECTRIMS

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), gestionat per Fira de Barcelona, acull a partir de dimecres i fins al 26 de setembre l'ECTRIMS Annual Congress, congrés internacional dedicat a la recerca i al tractament de l'esclerosi múltiple i que comptarà amb 9.000 professionals procedents de més de 100 països.
L'objectiu de l'esdeveniment és que els assistents puguin "compartir coneixements, presentar els seus últims avenços, fomentar la recerca i impulsar la col·laboració internacional", informa Fira aquest dimarts en un comunicat.
A més a més, el congrés "vol millorar l'atenció als pacients" que podran participar en una jornada especial pensada per acostar les últimes novetats directament a les persones que conviuen amb la malaltia.
Organitzat per l'European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), el congrés comptarà amb un doble esdeveniment: la 41a edició de l'ECTRIMS i la 30a Conferència de Rehabilitació en Esclerosi Múltiple (RIMS).
Els delegats participaran en un programa que inclou 2.500 resums científics, 223 ponents internacionals i un programa amb sessions plenàries, ponències, tallers pràctics i trobades amb experts focalitzats en quatre grans blocs: Clínica, Patogènesi, Imatge i marcadors biològics sense imatge, i Teràpia.