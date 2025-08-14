El CCIB reunirà 1.900 científics per analitzar l'origen i l'evolució de la vida

BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), gestionat per Fira de Barcelona, reprendrà la seva activitat dilluns que ve amb el congrés biennal de l'European Society for Evolutionary Biology (ESEB), que reunirà més de 1.900 científics de 60 països per analitzar l'origen i l'evolució de la vida.
Organitzat per la Societat Espanyola de Biologia Evolutiva (SESBE), l'ESEB 2025 se celebrarà del 18 al 22 d'agost i inclourà mig centenar de simposis científics i múltiples sessions paral·leles, informa l'entitat firal en un comunicat aquest dijous.
El congrés reunirà experts de tot el món i de disciplines com la genòmica, la paleontologia, la biologia del desenvolupament, la microbiologia o la zoologia, així com acadèmics de prestigi, investigadors, joves científics i doctorands.
La biologia evolutiva analitza els canvis que han experimentat i segueixen experimentant els éssers vius al llarg del temps, i a més busca comprendre l'origen de noves espècies, l'èxit de certs trets i l'impacte del medi ambient en la biodiversitat a través de l'estudi de l'ADN, els fòssils i les adaptacions.
Així, el programa del congrés abordarà temes com l'adaptació dels boscos al canvi climàtic, l'impacte d'espècies invasores a la biodiversitat, nous enfocaments sobre malalties com el càncer, estratègies innovadores per al control de plagues o l'ús de la biologia sintètica per comprendre millor l'origen de la vida.