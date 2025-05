El CCIB es prepara per acollir els grans congressos mèdics mundials de l'any

Es preveu que arribi als 450.000 visitants i delegats aquest any

El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), gestionat per Fira de Barcelona, afronta un segon semestre del 2025 marcat per l'arribada de grans congressos internacionals, especialment de l'àmbit mèdic i científic, que suposaran un increment del 55% del nombre d'assistents respecte al 2024.

En un comunicat aquest divendres, Fira de Barcelona ha assegurat que el CCIB preveu acollir aquest any prop de 80 esdeveniments --12 d'ells de l'àmbit mèdic i científic-- i rebre uns 450.000 visitants i delegats, la qual cosa representaria un 10% més que l'any anterior.

Destaquen l'ESMO Gastrointestinal Cancers Congress, centrat en l'oncologia digestiva i que arribarà al juliol; el CIRSE, sobre radiologia al setembre; l'ECTRIMS, sobre l'esclerosi múltiple al setembre; el World Stroke Congress, sobre l'ictus a l'octubre; i l'EANM, sobre medicina nuclear a l'octubre.

Fira de Barcelona apunta que aquestes perspectives coincideixen amb l'últim rànquing de l'Associació Internacional de Congressos i Convencions (ICCA), que situa Barcelona com a líder mundial en nombre de delegats i, per primer cop, com a ciutat número 1 del món en congressos mèdics.

El 2024, se'n van celebrar 56 a la ciutat, 17 d'ells al CCIB, i va consolidar la seva especialització i posicionament internacional.

MÉS ENLLÀ DE LA MEDICINA

En paral·lel, al calendari de la pròxima tardor se sumen altres grans congressos en àmbits diversos, com la Conferència Mundial de la UNESCO sobre polítiques culturals (Mondiacult); el Biostimulants World Congress (BSWC), centrat en biotecnologia agrícola; o l'International Congress on Archives (ICA), clau per als professionals de l'arxivística.

Tot i que els congressos marcaran el 2025, els esdeveniments corporatius, com convencions i reunions d'empresa, mantindran una "tendència positiva" i representaran el 45% de l'activitat del recinte, amb cites tecnològiques com el Gartner IT/Symposium Xpo(novembre) o CineEurope (juny), la principal convenció cinematogràfica.

En el plànol econòmic, entre tots els tipus d'esdeveniments que tindran lloc aquest any, els congressos generaran aproximadament el 50% de la facturació del CCIB el 2025, enfront del 42,75% del 2024, la majoria provinent dels congressos mèdics.