Cazorla (Celsa) diu que l'empresa "està sanejada" i busca oportunitats per créixer

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
El CEO de Celsa, Jordi Cazorla, ha assegurat que l'empresa "està sanejada" i que busca opcions per créixer, tant de manera orgànica com inorgànica, en una entrevista a 'Expansión' recollida per Europa Press aquest dimarts.
La voluntat de la companyia és comprar altres empreses "aigües amunt i aigües avall" de la cadena de valor del sector.
Cazorla ha explicat que la companyia "funciona amb normalitat" després del refinançament del deute dut a terme arran del canvi de control de l'empresa el novembre del 2023.
El directiu ha assenyalat que el deute "ara està per sota de tres vegades l'ebitda" i ha previst un estalvi anual de 80 milions d'euros en costos financers.
D'altra banda, ha explicat que el pla d'inversions iniciat el juny del 2024 ha aportat 115 milions a l'ebitda i les previsions són que s'arribi als 176 milions a finals d'aquest any.