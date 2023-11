La causa Voloh, en la qual està investigat Alay, dificulta l'acord entre el PSOE i Junts

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

La causa Voloh, en la qual està investigat el cap de l'oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, és un dels elements que està dificultant un acord sobre l'abast de la llei d'amnistia que negocien el PSOE i Junts.

Així ho han apuntat fonts consultades per Europa Press, que expliquen que Junts hi vol incloure els afectats per l'operació Voloh de presumpte desviament de fons a l'independentisme, entre els quals Alay, que és la mà dreta de Puigdemont.

Aquesta és una de les qüestions que està encallant l'acord sobre la llei d'amnistia entre el PSOE i Junts, que mantenen discrepàncies sobre l'abast que ha de tenir la norma.