Cauen a la meitat els contactes de submarinistes amb el fons marí de les Illes Medes (Girona)

Un estudi va monitorar a 453 submarinistes en 2025, majoritàriament majors de 60 anys
GIRONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -
El nombre de contactes dels submarinistes amb el fons marí en les Illes Medes (Girona) s'ha reduït a la meitat en 2025, fins a una mitjana de 2,47 contactes per bussejador cada 10 minuts, davant dels 5,24 contactes de mitjana de fa un any.
Així es desprèn d'un estudi desenvolupat per Submon i presentat aquest dimarts pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (Girona), com un seguiment de l'activitat de submarinisme que es duu a terme en la reserva natural parcial marina de les illes, informa el Govern de la Generalitat aquest dimarts en un comunicat.
L'estudi ha monitorat a 453 bussejadors i 160 immersions, i també ha constatat que el 63% dels submarinistes no va realitzar cap contacte en els 10 minuts observats, i en el cas en els quals sí que es van produir, en la majoria no van provocar danys estructurals.
A més, l'estudi ressalta que la mitjana dels contactes en immersions amb guia és d'1,5, enfront dels 3,8 de mitjana de les no guiades, la qual cosa "reforça" el paper dels guies com un element fonamental de la conservació dels fons marins.
Respecte al perfil majoritari per nombre de contactes, l'estudi destaca que tenen més de 60 anys i compten amb titulacions de nivell elevat o més de 10 anys d'experiència, i que "tenir més edat o experiència" no implica un menor impacte en l'aigua.
FORMACIÓ
A pesar que la relació estadística "no sempre és concloent", el Govern, a través del Departament de Territori de la Generalitat, ha defensat que la tendència apunta al fet que les formacions prèvies dels bussejadors s'associen amb menys contactes i valorat la col·laboració entre el parc natural i els centres d'immersió.
"Aquesta millora és especialment rellevant en una Reserva que rep unes 60.000 immersions anuals, demostrant que la gestió activa i la corresponsabilitat del sector donen resultats", explica.