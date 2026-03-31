Cathay Pacific reprèn els vols entre Barcelona i Hong Kong per a la temporada d'estiu

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
L'aerolínia del segment prèmium amb seu a Hong Kong Cathay Pacific ha reprès els vols estacionals durant la temporada d'estiu entre l'Aeroport de Barcelona i Hong Kong, informa aquest dimarts en un comunicat.
La ruta, sense escales, va començar a operar dilluns passat i estarà activa fins al 24 d'octubre, amb un total de quatre vols setmanals, els dilluns, dijous, dissabtes i diumenges, i s'uneix als quatre viatges setmanals d'anada i tornada que l'aerolínia opera des de Madrid.
A més de la connexió directa entre Barcelona i Hong Kong, Cathay Pacific també ha valorat que la ruta serveix com una "porta d'entrada" al continent asiàtic, a través de la xarxa de destinacions que ofereix des de l'Aeroport Internacional de Hong Kong (HKIA) amb la regió.