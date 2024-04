La catedràtica Neus Torbisco acompanyarà Comín en la llista de Junts a les europees com a número 2

BARCELONA, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

La catedràtica en dret internacional Neus Torbisco serà la número 2 de la candidatura de Junts a les eleccions europees del 9 de juny, encapçalada per l'exconseller de la Generalitat i eurodiputat Toni Comín, ha avançat aquest diumenge 'Vilaweb' i ha confirmat Europa Press.

La seguirà el director de l'oficina europarlamentària de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Aleix Sarri, i Junts té previst aprovar la candidatura aquest dilluns, que posteriorment serà ratificada pel Consell Nacional de la formació.

Torbisco és doctora en dret per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), imparteix classes de dret internacional, drets humans i teoria política en el Geneva Graduate Institute (Suïssa), i exerceix com a investigadora sènior en l'Albert Hirschman Centre on Democracy.

És també membre de la facultat de la Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, on imparteix cursos sobre justícia transicional i drets humans en societats dividides.

Especialitzada en àmbits com a drets dels pobles i les minories, els pobles indígenes i el dret a l'autodeterminació, actualment lidera un projecte d'investigació sobre tribunals internacionals i diversitat.