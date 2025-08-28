Un catedràtic proposa incentius fiscals per fomentar l'activitat rural i frenar els incendis

Demana instaurar una "cultura del risc" i invertir en prevenció, ciència i innovació
BARCELONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -
El catedràtic en Enginyeria Forestal i Canvi Global i autor de 'Ecomitos', Víctor Resco, proposa diverses propostes que hauria de contenir el Pacte d'Estat anunciat pel Govern per fer front als incendis forestals, entre elles, fomentar, a través d'incentius fiscals, l'activitat rural i la seva rendibilitat.
En el document, al que ha tingut accés Europa Press i que serà presentat dilluns que ve davant del president del Govern central, Pedro Sánchez, i del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, Resco recorda que els incendis forestals s'estan convertint en un problema de salut pública i de protecció civil.
Un problema creixent que afecta també a la xarxa ferroviària i al turisme, que danya la qualitat de les aigües i que té un gran impacte sobre les societats i economies rurals.
Per tot això, proposa que es redueixi la "càrrega burocràtica" amb la qual es troba el sector primari i fomentar, mitjançant incentius fiscals, l'activitat rural i la seva rendibilitat.
ZONES INFLAMABLES
El catedràtic també planteja que s'estableixi una "cultura del risc", de manera que s'elabori i es publiqui una cartografia que inclogui mapes de zones inflamables, punts de reunió i vies de fuita, així com eines que permetin visualitzar en temps real l'avanç dels incendis perquè la població sàpiga actuar davant d'una emergència d'aquestes característiques.
També suggereix que es desenvolupin plans de prevenció municipal comptant amb tècnics qualificats i que, una vegada instaurada aquesta "cultura del risc", es revisi la legislació per permetre que cada persona pot triar si prefereix evacuar casa seva o quedar-se i defensar-la, com es fa en altres països com Austràlia.
MOSAICS DE VEGETACIÓ
Una altra de les propostes se centra en tractar preventivament l'equivalent a entre 3 i 5 vegades l'àrea cremada, la qual cosa implica un mínim d'un milió d'hectàrees a l'any.
Per aconseguir-ho, proposa planificar i executar obres de prevenció, així com la creació de "mosaics de vegetació", de manera que s'intercalin zones de boscos joves amb altres de boscos vells, àrees de diferents cultius i pastura, perquè aquesta heterogeneïtat ambiental frenarà el desenvolupament de grans incendis.
En la mateixa línia, demana implementar un programa de cremes prescrites, similars a les quals tradicionalment utilitzaven els pastors, per disminuir la mala herba que s'acumula a les muntanyes i que actua com a "combustible".
SISTEMA D'ALERTES
Resco també proposa crear un sistema d'alertes que avisi amb 72 hores d'anticipació d'una condició adversa i que permetria preparar tant als efectius que treballin en l'extinció com a la població d'una possible evacuació o confinament.
Afegeix que haurien d'incorporar-se unitats d'anàlisis i planificació de l'extinció en les cadenes de comandament, atès que els incendis actuals requereixen d'"unitats d'intel·ligència avançada".
També sol·licita l'homogeneïtzació en els dispositius d'extinció, que es millori la formació dels operatius i que es garanteixi una millora de les seves condicions laborals.
RESTAURACIÓ
Quant a la restauració, proposa optar per vegetació adaptada al clima futur de cada zona, tot i que això impliqui la incorporació de vegetació no autòctona o la pèrdua de superfície de bosc, i demana que s'agilitin els procediments per contractar les obres de restauració per evitar les pèrdues de sòl.
El catedràtic també advoca per la inversió en ciència i innovació per millorar l'accés a dades i previsions meteorològiques, dotar als experts de la capacitat de mapear l'avanç de les flames en temps real i facilitar l'accés dels investigadors als incendis.
L'Estat, calcula el catedràtic, hauria de fer un desemborsament d'aproximadament 3.000 milions d'euros, però avança que una bona part es podria cobrir amb capital privat si s'aconsegueix millorar la rendibilitat de les explotacions.