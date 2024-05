El catedràtic Oriol Amat s'incorpora a Pimec com a president de l'Observatori de la Pime

BARCELONA, 3 maig (EUROPA PRESS) -

Pimec ha nomenat el catedràtic d'Economia Oriol Amat president de l'Observatori de la Pime amb l'objectiu de consolidar aquest òrgan "com un actor influent" en el debat social sobre les polítiques econòmiques i el progrés social, i en la millora de la competitivitat de la pime catalana.

La patronal ha destacat aquest divendres en un comunicat "l'important paper" que el consell assessor de l'Observatori ha desenvolupat aquests últims anys, en aportar valor afegit i informació útil a les empreses, l'administració i la societat en general.

Oriol Amat, que ocupa aquest càrrec no remunerat, coordinarà el consell assessor conformat per un equip de persones expertes en diverses matèries, a més del departament d'estudis de Pimec, "dins els canvis interns en l'estratègia de l'entitat per reforçar la seva tasca d'activisme empresarial".