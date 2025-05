Càtedra d'Habitatge traslladarà a la UE les conclusions del I Congrés Internacional d'Habitatge

Les jornades que han conclòs aquest dimarts han analitzat la crisi habitacional

BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

La Càtedra Barcelona d'Estudis d'Habitatge (CBEH) traslladarà aquest dimecres les principals reflexions del I Congrés Internacional d'Habitatge i Ciutat als membres de la Comissió Especial sobre la Crisi de l'Habitatge a la UE del Parlament Europeu que aquests dies han visitat Barcelona i Badalona.

Aquest congrés, organitzat per la Càtedra, ha finalitzat aquest dimarts després de dues jornades amb 250 participants en les quals s'han abordat les causes estructurals de la crisi habitacional i s'han compartit propostes acadèmiques per repensar el model d'accés a l'habitatge, informa l'entitat en un comunicat.

Així mateix, la Càtedra presentarà pròximament un document de conclusions en format de decàleg, que compartirà amb els seus patrons --Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona-- així com amb agents i entitats del sector.

Durant les sessions s'ha presentat l'informe sobre finançament de l'habitatge social, elaborat per Xavier Mauri i Montserrat Pareja-Eastaway, segons el qual no només fan falta més recursos, sinó una visió estratègica i una voluntat política sostinguda que permeti una aliança contra la crisi de l'habitatge.

També s'ha debatut l'informe de Juan Alemany i Judith Gifreu sobre la implementació de "clàusules socials en la construcció pública que no només es quedin en la puntuació inicial, sinó que formin part del seguiment real de l'obra".

D'altra banda, s'ha presentat l'informe sobre seguretat en l'entorn urbà en connexió amb l'habitatge, elaborat per Josep Jordi Guerrero i Carles Soto, que inclou nou bones pràctiques en la matèria i proposa sis recomanacions concretes.

SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

Finalment, s'ha presentat una anàlisi sobre la simplificació administrativa en urbanisme i habitatge, realitzat per Antoni Serra i Francesc Palau --a qui s'ha recordat al congrés per la seva recent defunció--, que ha generat propostes concretes per simplificar els procediments administratius de concessió de llicències d'edificació, incloent l'automatització amb intel·ligència artificial.

La Càtedra Barcelona d'Estudis d'Habitatge és una iniciativa interuniversitària impulsada per les quatre universitats públiques de la ciutat (UB, UAB, UPC i UPF) en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.