Catalunya veu el pla de finançament autonòmic com una "finestra d'oportunitat"

MADRID 4 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero, ha celebrat aquest divendres que el Ministeri d'Hisenda hagi posat damunt la taula la seva proposta per reformar el sistema de finançament autonòmic, un nou model que veu com una "finestra d'oportunitat" perquè, des del seu criteri, hi guanyen totes les comunitats autònomes.
Així s'ha expressat la consellera catalana abans d'entrar al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que se celebra aquest divendres a Madrid i en el qual s'abordarà la reforma del sistema de finançament. Romero ha confirmat el seu vot favorable a la proposta d'Hisenda, per la qual cosa tirarà endavant.
"Un model més just i més igualitari que aportarà al sistema més de 21.000 milions d'euros i que significarà per a Catalunya gairebé 4.700 milions per millorar els serveis públics, la sanitat, l'educació i les polítiques socials", ha celebrat Romero.
Per això, s'ha mostrat "satisfeta" que la proposta per reformar el sistema pugui començar el tràmit i que ja es porti al Congrés en les pròximes setmanes.