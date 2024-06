Catalunya va ser la CA que més va rebre del sistema de finançament autonòmic l'any passat: gairebé el 19% del total

MADRID, 23 juny (EUROPA PRESS) -

Catalunya va ser la comunitat autònoma que més diners va rebre l'any passat dels 123.000 milions d'euros que el Govern central va repartir en les entregues a compte del sistema de finançament autonòmic, segons dades del Ministeri d'Hisenda. En concret, va percebre un total de 23.255 milions, la qual cosa suposa el 18,8% del total.

Així es desprèn de les últimes dades ofertes pel Ministeri d'Hisenda sobre les entregues a comptes que corresponen a l'any 2023, en ple debat per la intenció del Govern de Sánchez d'oferir un tracte especial a Catalunya en matèria de finançament.

El sistema de finançament autonòmic opera mitjançant unes entregues a compte dels recursos tributaris que s'estima que s'ingressaran al llarg de l'exercici en concepte d'IRPF (la tarifa autonòmica) i els percentatges que marca la llei que els correspon de l'IVA i Impostos Especials i que l'Estat central avança.

I és que el debat sobre la reforma del model de finançament autonòmic ha tornat a sortir a la llum després que el Govern central ha obert la porta a permetre un finançament singular a Catalunya.

L'independentisme està reclamant que Catalunya recapti el cent per cent dels impostos, mentre que el Govern central busca una fórmula imaginativa que els satisfaci. Enmig d'això, les comunitats del PP s'han rebel·lat i ha crescut el malestar entre les 'baronies' autonòmiques del PSOE per aquest plantejament.

UNA REUNIÓ AL JULIOL

En aquest context, el Govern central ha convocat les comunitats autònomes a un Consell de Política Fiscal i Financera en el mes de juliol per abordar el finançament autonòmic, en un fòrum en el qual plantejarà aquest tractament singular a Catalunya.

En qualsevol cas, segons les dades d'Hisenda, Catalunya va rebre 23.255 milions del sistema de finançament autonòmic en concepte d'entregues a compte durant el 2023.

I l'any 2022 Catalunya va acumular un total de 20.932 milions d'euros, col·locant-se també en primer lloc en el repartiment d'aquestes entregues a compte.

ANDALUSIA I MADRID COMPLETEN EL PODI

Per la seva banda, Andalusia la segueix de prop en aquest repartiment, amb un total de 23.022 milions d'euros, mentre que la Comunitat de Madrid es col·loca en tercer lloc, amb 17.232 milions d'euros de lliuraments a compte l'any 2023.

Després de Catalunya, Andalusia i Madrid se situen la Comunitat Valenciana (11.562 milions); Galícia (8.703 milions), Castella i Lleó (7.561 milions); Castella-la Manxa (5.866 milions); Canàries (5.534 milions); Aragó (4.240 milions); Murcia (3.783 milions); Extremadura (3.574 milions) o Astúries (3.186 milions).

En últim lloc hi ha La Rioja (1.155 milions), Cantàbria (2.140 milions) i Balears (2.466 milions), que són les comunitats que menys entregues a compte han rebut fins el mes de desembre. Per sota només hi ha les ciutats autònomes, Ceuta i Melilla, que han rebut, aquest any, 43 i 34 milions d'euros, respectivament.

MÉS DINERS A REPARTIR QUE L'ANY ANTERIOR

El 2023, el Ministeri d'Hisenda va entregar 123.356 milions d'euros a les comunitats, un 11% respecte de l'any passat, quan s'havien entregat 111.200 milions d'euros als territoris.

El pagament de les entregues a compte s'efectua mensualment, a través de dos ingressos a les comunitats autònomes de règim comú i a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla: un al principi del mes i un altre al final.