Catalunya va emetre el 2023 menys gasos d'efecte hivernacle que el 1990, el primer cop en 30 anys

GENERALITAT DE CATALUNYA.
BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic estima que les emissions de gasos d'efecte hivernacle van caure un 5,5% interanual el 2023, l'últim exercici amb dades disponibles, i per sota del nivell d'emissions del 1990 per primer cop en els últims 30 anys.
En total, Catalunya va ser responsable de l'emissió de 38,37 milions de tones de diòxid de carboni equivalent, segons ha informat el Govern de la Generalitat aquest dimecres en un comunicat.
Segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, les polítiques públiques, canvis tecnològics i compromís social ja estan produint efectes reals, tot i que també ha puntualitzat que "encara s'ha d'accelerar el ritme de reducció per assolir els objectius internacionals i europeus".
Aquesta caiguda està relacionada principalment per la reducció de les emissions industrials, que marquen un descens de més d'un milió de tones, tant per una activitat més petita d'alguns dels sectors més intensiu en ús d'energia com per la millora en l'eficiència dels processos productius, destaca el comunicat.
El transport concentra un 34% de les emissions totals a Catalunya, seguit de la indústria, amb un 26% del total, el sector de la producció i transformació d'energia, amb un altre 13%, i l'agricultura i ramaderia, amb un 12% del total, mentre que el sector serveis i els residus acumulen un 5% cadascun.