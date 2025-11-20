Catalunya triplica en una dècada la superfície de vinya ecològica, que arriba al 61%

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicat que Catalunya ha triplicat en els últims 10 anys la superfície de vinya ecològica, que ha passat d'11.706 a 33.790 hectàrees, la qual cosa representa un augment del 21% al 61% del total de vinya al territori.
Ho ha dit durant la seva intervenció en el Simposi de la Vinya i Enologia Ecològica, celebrat a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès (Barcelona), informa la Conselleria en un comunicat aquest dijous.
En paral·lel, el nombre de cellers ecològics ha crescut de 169 (33%) a 413 (66%), en què l'Alt Penedès és la comarca que se situa al capdavant, amb 195 instal·lacions ecològiques, seguida del Priorat (Tarragona), amb 63 cellers, i la Terra Alta (Tarragona), amb 33.
Davant d'aquest creixement, Ordeig ha subratllat que l'objectiu actual és "trobar la manera d'assentar totes aquestes hectàrees, donant resposta als reptes als quals s'enfronta la viticultura ecològica", tant pel canvi climàtic com els derivats de l'elaboració o comercialització.
A escala estatal, de les 164.860 hectàrees de vinya ecològica, Catalunya compta amb un 20,81% del total, només superada per Castella-la Manxa, amb 68.547 hectàrees (41,57%), segons dades del 2024.