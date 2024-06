Catalunya trigarà 40 anys a aconseguir la paritat en els llocs directius, segons la Cambra de Barcelona

Les dones són el 18,8% en els consells d'administració de les empreses de més de 250 treballadors



Catalunya trigarà 40 anys a aconseguir que les dones ocupin el 40% dels llocs directius de les empreses si es manté el ritme actual, amb un creixement d'1,6 punts cada tres anys, segons un informe de la Cambra de Barcelona sobre la presència de dones en les empreses.

Ho han explicat aquest dijous en una roda de premsa a Barcelona la presidenta de l'Observatori Dona Empresa Economia (Odee), Marta Angerri; la presidenta d'honor de l'ens, Anna Mercadé, i la directora, Carme Poveda.

L'estudi presenta dades del febrer del 2024, facilitades per l'empresa Informa D&B, de 199.944 societats amb seu social a Catalunya, tant públiques com privades, i Angerri ha subratllat que el titular de l'informe "no és bo".

Les dones representen el 18,8% en els consells d'administració de les empreses de més de 250 treballadors, 1,6 punts més que el 2021 (17,2%), i el 17,5% i el 16,1% de les companyies de 100-250 i 50-100 treballadors, respectivament.

En les empreses públiques, la presència femenina en els consells d'administració és del 31,9% el 2024, i en les cotitzades del 18,1%.

ALTRES CÀRRECS

En el conjunt de les 200.000 societats mercantils analitzades, les dones representen el 23,5% dels càrrecs directius, el 16,2% dels càrrecs de direcció general i el 19,3% de les presidències.

En les empreses amb més del 40% de dones en el consell d'administració, la participació femenina en el comitè de direcció puja al 55,9%, mentre que en les empreses que tenen menys del 40% de dones en el consell, les directives són el 15,5%.

Per sectors, els percentatges més alts de directives s'observen en les direccions de publicitat, recursos humans, finances, màrqueting, qualitat i direcció general adjunta (29-38%), i els més baixos en la direcció tècnica, producció, direcció general, informàtica, operacions i dades (entre el 12-18%).

OBLIGACIONS PER A LES EMPRESES

Poveda ha valorat que si les empreses no tenen incentius o obligacions per complir amb la paritat, la presència de dones continuarà sent molt reduïda: "No podem esperar tant".

A Catalunya, des del decret llei del 2019, les empreses estan obligades a presentar els seus plans d'igualtat, i el 2024 el 44% de les companyies l'han presentat a la Generalitat.

Angerri ha criticat que les companyies no compleixen ni amb les obligacions ni amb les recomanacions, com la del mateix decret del 2019 que insta les corporacions a que el consell d'administració sigui paritari, cosa que actualment compleixen el 13% de les societats analitzades.

En aquest sentit, Angerri, Mercadé i Poveda han defensat la implementació de quotes obligatòries, i han explicat que, als països on s'han imposat, la paritat és una realitat.

De fet, Espanya és el cinquè país en presència de dones en els consells d'administració de les empreses cotitzades, per sota de França, Itàlia, Dinamarca i els Països Baixos.