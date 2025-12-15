Catalunya té un grau de digitalització superior a la mitjana europea, segons Cercle Tecnològic

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
Catalunya compta amb un grau de digitalització superior a la mitjana dels països de la Unió Europea (UE) en 26 dels 31 indicadors que avaluen la transformació digital cap al 2030, és a dir, un 84% del total, segons les dades de l''Informe sobre l'estat de la Dècada Digital a Catalunya 2025', elaborat pel Cercle Tecnològic.
Així ho ha explicat aquest dilluns Xavier Sellarès, director del Cercle Tecnològic, que ha participat en una jornada amb el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, Albert Tort, i la secretària de Polítiques Digitals, Maria Galindo, a Barcelona.
En unes declaracions als mitjans, Galindo ha valorat de manera positiva la posició de Catalunya respecte a la mitjana comunitària i espanyola, tot i que ha afegit que "no ens podem relaxar" i ha posat el focus en el treball extra necessari per completar els últims percentatges en alguns indicadors.
Per part del Govern, la secretària de Polítiques Digitals ha destacat especialment el bon posicionament de la mitjana catalana en el nombre d'especialistes TIC sobre el total de l'ocupació al territori, que a Catalunya representen un 5,3%, un 10,4% més que l'any anterior, respecte al 5% que suposen en el conjunt de la UE.
"A Catalanya hem batut el rècord d'ocupació de TIC a tancament del tercer trimestre, amb més de 172.100 treballadors, 10.000 més que en el mateix període de l'any anterior", ha celebrat Galindo, mentre que Tor ha valorat aquests indicadors com una brúixola, tot i que ha posat el focus en la importància de ponderar-los amb la realitat catalana per aconseguir un equilibri territorial.