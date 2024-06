Catalunya té 7.500 punts de recàrrega elèctrics d'accés públic, que estan "infrautilizats"

Haurà d'arribar als 100.000 carregadors el 2035 per complir amb els objectius europeus



BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

Catalunya té actualment uns 7.500 punts de recàrrega per a cotxes elèctrics que són d'accés públic, és a dir, que es troben en espais als quals qualsevol usuari pot accedir pagant o de manera gratuïta, dels quals la majoria estan "infrautilizats".

Així ho ha explicat el tècnic de mobilitat de l'Institut Català d'Energia de la Generalitat, Miquel Àngel Escobar, en una entrevista a Europa Press.

Segons Escobar, l'ocupació dels punts de càrrega ha baixat de manera exponencial en els últims mesos: "Quan la càrrega era gratuïta, la gent se n'aprofitava. En el moment en el qual és de pagament, la gent només la fa servir quan realment la necessita".

En aquest sentit, la Generalitat defensa un model en el qual els punts de càrrega d'accés públic són complementaris als que els usuaris tenen a casa o on aparquen el vehicle.

"Ara mateix tenim una infraestructura adequada per al parc de vehicles que tenim, no necessitem més punts de càrrega", i ha defensat un creixement acompassat entre els punts de càrrega i la quantitat de turismes elèctrics en el mercat.

Segons les últimes dades de la patronal del motor Fecavem sobre el parc mòbil de vehicles, del gener del 2024, a Catalunya el 0,81% dels cotxes són elèctrics i el 5,24% són híbrids, és a dir, que combinen la gasolina o el diesel amb l'electricitat.

La normativa europea indica que Catalunya haurà de tenir 100.000 punts de càrrega el 2035, per la qual cosa actualment ha complert el 7,5% d'aquest objectiu i en 11 anys haurà de construir un 92,5% més de carregadors, la qual cosa Escobar ha definit com a "complicat".

PER ZONES

La majoria dels carregadors elèctrics a Catalunya, que es poden consultar a la pàgina de transparència de la Generalitat o a l'aplicació Electromaps, es troben a les zones urbanes, sobretot a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Escobar ha explicat que, a les zones on hi ha més mobilitat i més vehicles, "les empreses privades tenen més interès per posar els seus carregadors".

Ha valorat que, amb el temps, "la densitat de punts de càrrega anirà augmentant" i que les zones rurals tindran cada cop espais disponibles per als vehicles elèctrics.