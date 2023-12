Catalunya tanca l'any com la CCAA que més ha rebut dels 123.000 milions del sistema de finançament autonòmic

MADRID, 27 des. (EUROPA PRESS) -

Catalunya és la comunitat autònoma que més diners ha rebut l'any 2023 dels 123.356 milions d'euros que el Ministeri d'Hisenda ha repartit en concepte d'entrega a compte del sistema de finançament autonòmic. En concret, ha percebut 23.255 milions, seguit dels 23.022 milions que ha rebut Andalusia i els 17.232 milions d'euros de la Comunitat de Madrid.

En ple debat per la reforma del model i la reivindicació de les formacions independentistes d'un finançament singular per a Catalunya, el Ministeri d'Hisenda ha donat a conèixer aquestes dades que corresponen a l'any 2023.

Després de Catalunya, Andalusia i Madrid se situen la Comunitat Valenciana (11.562 milions); Galícia (8.703 milions), Castella i Lleó (7.561 milions); Castella-la Manxa (5.866 milions); Canàries (5.534 milions); Aragó (4.240 milions); Múrcia (3.783 milions); Extremadura (3.574 milions) o Astúries (3.186 milions).

En últim lloc es troben La Rioja (1.155 milions), Cantàbria (2.140 milions) i Balears (2.466 milions), que són les comunitats que menys entrega a compte han rebut fins al mes de desembre. Per sota només hi ha les ciutats autònomes, Ceuta i Melilla, que, durant aquest any, han rebut 43 i 34 milions d'euros, respectivament.

Fins a desembre, el Ministeri d'Hisenda ha lliurat 123.356 milions d'euros a les comunitats, un 11% més pel que fa a l'any passat, quan es van lliurar 111.200 milions d'euros als territoris.

El pagament de les entregues a compte s'efectua mensualment, a través de dos ingressos a les comunitats autònomes de règim comú i a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla: un al principi del mes i un altre al final.