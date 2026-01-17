Catalunya tanca 2025 amb 276 rescats de fauna marina en el seu litoral

BARCELONA 17 gen. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha tancat el 2025 amb 276 rescats de fauna marina en el litoral català dividits en 165 tortugues marines, 35 cetacis i 76 elasmobranquis, una xifra superior a la de 2024, que es va situar en 105 rescats.
Així ho ha dit el departament en un comunicat aquest dissabte en el qual ha explicat que l'operativa s'encarrega a la fundació CRAM i que compta amb el suport del cos d'Agents Rurals i la fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, finançat per la Unió Europea (UE).
L'atenció a tortugues marines se subdivideix en 98 exemplars vius atesos, "principalment a causa de la interacció pesquera", i es tracta de la xifra més alta d'assistències a tortugues vives, superant l'any 2021 amb 90.
Quant als cetacis, l'assistència ve donada per encallaments i "solen presentar un pronòstic complicat", ja que porten setmanes sense la protecció del grup ni la possibilitat d'alimentar-se.
Finalment, ha destacat que la gestió dels elasmobranquis ha deixat 11 atencions a l'espècie 'Mobula mobular', un tipus de manta catalogada com protegida que s'ha considerat "molt inusual" i que, per això, han creat un grup de treball especialista per donar resposta a aquest fenomen.