Catalunya tanca 2025 amb 136.108 matriculacions de turismes (+11,9%), segons Fecavem

BARCELONA 2 gen. (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha tancat 2025 amb 136.108 matriculacions de turismes, un increment de l'11,9% respecte a l'any anterior, molt superior a la previsió inicial de el +2% i malgrat la lleugera caiguda al desembre (-0,8% interanual), segons ha informat la patronal catalana de l'automoció (Fecavem) en un comunicat aquest divendres.
Els vehicles comercials van créixer un 12,3% a Catalunya, fins a 18.854 unitats, i les matriculacions de vehicles de dues rodes van augmentar un 6,2%, amb 56.489 unitats.
A nivell estatal, les matriculacions de turismes encadenen increments des de 2023, fins a aconseguir l'any 2025 un total d'1.148.228 unitats (+12,9%), un volum que s'apropa als nivells de 2019, quan es van registrar 1.258.260 unitats.
De cara a 2026, Fecavem i la federació d'associacions de concessionaris de l'automoció (Faconauto) preveuen que el mercat espanyol assoleixi al voltant d'1,3 milions de matriculacions de turismes, impulsat pels plans Auto+ i España Auto 2030.
Es tracta de dos mecanismes orientats al rejoveniment del parc mòbil i a l'impuls dels vehicles electrificats, si ben ambdues entitats adverteixen que l'evolució dependrà del context geopolític i de l'estabilitat regulatòria.