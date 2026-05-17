Catalunya supera les 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic

BARCELONA 17 maig (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha superat les 138.000 instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en servei i arriba als 1.634,55 megavats (MW) de potència instal·lada, segons ha informat aquest diumenge la Generalitat en comunicat.
Catalunya va tancar 2025 amb un creixement del 12 % en el nombre d'equips i del 18,3 % en la potència, segons les dades de l'Observatori de l'Autoconsum de Catalunya de l'Institut Català d'Energia.
El 85,8 % de les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic corresponen a consumidors domèstics, encara que les de major grandària concentren més d'un terç de tota la potència instal·lada al territori.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat que aquestes dades reflecteixen "el compromís de Catalunya amb la transició energètica" i ha destacat que cada vegada més ciutadans i empreses consideren la generació d'energia pròpia com una opció rendible i responsable.
Durant 2025 es va consolidar a més l'augment de la grandària mitjana de les instal·lacions i el creixement de l'autoconsum compartit, que va augmentar un 32,8 % en nombre d'equips i un 64,2 % en potència instal·lada, mentre que Barcelona lidera el nombre d'instal·lacions en servei amb més de 81.000 equips, seguida de Girona, Tarragona i Lleida.