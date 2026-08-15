Catalunya supera els 230 espais de memòria i "consolida" la preservació d'aquest patrimoni

BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha aconseguit durant el primer semestre de l'any la xifra de 231 espais de memòria integrats en la Xarxa d'Espais de Memòria de Catalunya, impulsada pel Memorial Democràtic, i aquesta xifra "consolida" la preservació del patrimoni democràtic.
Segons informa la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat aquest dissabte en un comunicat, hi ha 70 espais a Barcelona, 68 a Lleida, 48 a Tarragona i 45 a Girona, i aquestes xifres posen "de manifest el compromís cada vegada més gran dels municipis per recuperar, protegir i donar a conèixer aquest patrimoni memorial".
El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, destaca que arribar als 231 espais és la "constatació que la memòria democràtica forma part, cada vegada més, de les polítiques públiques del país i de la voluntat de molts municipis de preservar i explicar la seva història".
També remarca que els espais de memòria són "eines de coneixement, reflexió i transmissió de valors democràtics, especial per a les noves generacions".
El Departament assenyala que l'augment dels espais de memòria "coincideix amb una sensibilització cada vegada més gran de les administracions públiques cap a aquest patrimoni": s'han presentat 71 sol·licituds enguany a la convocatòria de subvencions del Memorial Democràtic per a actuacions de recuperació, conservació i posada en valor del patrimoni memorial.