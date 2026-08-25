Catalunya subscriu un memoràndum d'entesa amb Osaka (Japó) vigent fins el 2029

BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat aquest dimarts subscriure un memoràndum d'entesa (MOU) amb el Govern d'Osaka (Japó) per promoure els nexes entre Catalunya i la prefectura de la tercera ciutat més gran del país nipó amb vigència fins el 2029.
L'aliança inclou la cooperació en les relacions institucionals, comercials i d'investigació, a més de l'impuls dels intercanvis en el turisme, la cultura gastronòmica i la innovació, segons ha explicat el Govern en un comunicat amb els acords del Consell Executiu.
L'acord "estableix les bases per a futures col·laboracions entre els dos territoris", segons el Govern.
INVESTIGACIÓ I TURISME
En matèria d'investigació, el MOU contempla la "consolidació de la cooperació" entre la institució catalana que impulsa l'ecosistema de ciències de la vida i la salut, el Biocat, i l'Osaka Bio Headquarters, amb funcions similars a la prefectura japonesa.
S'impulsarà la relació entre l'Agència Catalana de Turisme i l'Osaka Convention and Tourism Bureau, a més de potenciar els intercanvis en els àmbits de les ciències de la vida, l'envelliment saludable, la salut digital, la biotecnologia, la descarbonització, les energies renovables, l'hidrogen i altres tecnologies sostenibles.
COOPERACIÓ "CONSOLIDADA"
El Govern i la Prefectura d'Osaka, amb la resta de departaments i organismes implicats, celebraran reunions anuals de treball per fer seguiment de l'acord.
Els dos territoris mantenen una relació de cooperació "consolidada en diversos àmbits estratègics", i la Delegació del Govern a Japó col·labora des del 2022 amb l'administració d'Osaka.
El Govern ha destacat el MOU propi que van signar l'Agència Catalana de Turisme i l'Osaka Convention l'any 2023 per "impulsar la promoció turística mútua i reforçar la col·laboració en el sector del turisme de reunions".
A més, l'executiu ha posat en valor la "trajectòria centenària" de les relacions entre Catalunya i Japó i ha destacat la commemoració de l'Any Catalunya-Japó entre el març de 2025 i el març de 2026, inclosa al Pla Japó 2024-2027 i l'Estratègia Àsia 2025-2030.