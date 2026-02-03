Catalunya és el sisè territori més representat a l'ISE 2026, amb 89 expositors (+5%)

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)
Catalunya compta amb 89 empreses expositores en la fira del sector audiovisual Integrated Systems Europe (ISE) 2026, un 5% més que en l'edició anterior, que la situa com el sisè territori més representat, darrere la Xina, Alemanya, els EUA, el Regne Unit i els Països Baixos.
Ho ha anunciat aquest dimarts el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, en la inauguració de l'estand de Catalunya en l'esdeveniment, que se celebra fins divendres al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
També hi han estat presents el secretari d'Empresa i Competitivitat i conseller delegat d'Acció, Jaume Baró, i la secretària de Polítiques Digitals, Maria Galindo.
El Pavelló Catalunya, impulsat pel Govern, reuneix una tercera part de les empreses i entitats catalanes presents al saló, segons dades d'Acció, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat.
L'espai també ofereix una experiència immersiva als visitants i inclou un espai dedicat al projecte Catalunya Media City, impulsat a l'espai de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).