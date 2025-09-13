Catalunya signa la declaració de Múnic per a la transició a una mobilitat sostenible

Sàmper: La millor política industrial és de les regions europees perquè coneixen la indústria
BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha signat la declaració de Múnic per a una transició cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada, durant la quarta conferència política de l'Aliança de les Regions de l'Automòbil (ARA).
Aquesta aliança agrupa regions europees per promoure la indústria de l'automoció i impulsar la mobilitat sostenible, informa el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat en un comunicat aquest dissabte.
Les regions europees es comprometen a defensar diferents objectius; entre ells, que la Comissió Europea "garanteixi que l'automoció continuï sent una fortalesa europea clau", amb finançament específic, i fixant com a prioritat l'electrificació, alhora que garantir un programa de transició justa.
FOMENTAR ALIANCES EN EL SECTOR
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha assegurat que "la política industrial més efectiva és la que s'executa des de les regions, perquè són les que tenen el coneixement de la indústria", i ha afegit que reforçar el teixit industrial europeu implica fomentar aliances entre fabricants, proveïdors i empreses.
A més, ha assegurat que Catalunya impulsa el vehicle elèctric amb el convenciment que és la solució de futur per a la societat i els territoris "a mitjà i llarg termini en el segment de vehicles turismes, comercials lleugers i motocicletes".
MOBILITAT SOSTENIBLE I DESCARBONITZADA
Pel departament, el Pla d'Impuls al Vehicle Elèctric 2025-2030 de la Generalitat representa un compromís per accelerar la transició cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
La penetració del vehicle elèctric a Catalunya és d'un 13,8% de vehicles electrificats el 2024, un percentatge llunyà a la mitjana europea i als objectius europeus del 'Fit for 55', que marquen una quota de mercat del 40% per al 2030.
Amb aquest pla, després d'un procés participatiu de departaments del govern, institucions locals, agents privats i experts, es vol enfortir la posició de Catalunya en sostenibilitat i innovació, aprofitant les capacitats industrials, la xarxa d'infraestructures i el potencial d'adaptació del teixit socioeconòmic.