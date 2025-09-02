Catalunya és la segona comunitat amb una major condonació del deute del FLA, amb 17.104 milions

El Govern aprova aquest dimarts l'avantprojecte de llei
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de llei orgànica per a la condonació de deute parcial del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), que situa a Catalunya com la segona comunitat autònoma més beneficiada en termes absoluts, amb una condonació de 17.104 milions d'euros.
Així, Catalunya se situa per darrere d'Andalusia, amb 18.791 milions d'euros, i per davant de la Comunitat Valenciana, amb 11.210 milions, i de la Comunitat de Madrid, amb 8.644 milions.
En total, l'Estat preveu absorbir 83.252 milions d'euros, la qual cosa equival a una quarta part del deute regional de règim comú, una mesura que segons el Govern no suposa "cap greuge amb cap part del territori".
Així mateix, l'executiu de Pedro Sánchez considera que aquesta mesura "és un pas més en aquesta adreça d'enfortiment de l'Estat de les autonomies, que a més compleix l'acord d'investidura aconseguit amb ERC".
COM ES CALCULA?
L'avantprojecte de llei recull la metodologia per al càlcul de la xifra de condonació que correspon a cada comunitat i que el Ministeri d'Hisenda ja va traslladar als governs autonòmics el passat mes de febrer.
Té tres fases, on s'identifica el sobreendeutament, es controla que cap comunitat autònoma quedi per sota de la mitjana de condonació per població ajustada i es realitzen ajustos addicionals.
En el cas de Catalunya, la tercera fase, en la qual també es fixa una compensació addicional per a aquelles comunitats que hagin exercit a l'alça les seves competències normatives en l'IRPF, implica afegir 484 milions d'euros.
PROCEDIMENT D'ASSUMPCIÓ DEL DEUTE
En el cas de les Comunitats amb deute del FLA, com Catalunya, l'assumpció del deute s'aplicarà mitjançant la cancel·lació o amortització dels saldos vius dels préstecs amb el FLA, fins a aconseguir l'import previst.
Es començarà pels més antics, fins a amortitzar, si fos necessari, el corresponent a 2019.
A partir d'aquí, si cal per arribar a la xifra total a condonar, es cancel·larà el préstec del FLA de l'any 2024 i després es cancel·laran els de els anys anteriors a est.