Catalunya renova l'acord de cooperació amb la regió francesa Provença-Alps-Costa Blava

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha renovat per quatre anys l'acord de cooperació amb la regió francesa Provença-Alps-Costa Blava i amplia així els àmbits d'actuació d'un pacte signat el 2010 i renovat el 2019.
Així ho ha anunciat el Govern en un comunicat després de la reunió del Consell Executiu, en el qual explica que la col·laboració té per objectiu enfortir els vincles d'amistat, econòmics i institucionals.
L'acord preveu treballar, a més de la cooperació bilateral i la projecció econòmica, en altres temàtiques com la cultura, l'educació, l'acció climàtica, la defensa dels drets humans, el compliment del dret internacional, la política euromediterrània i la cooperació territorial.
L'aliança s'emmarca en la prioritat del Govern de projectar la capitalitat de Catalunya a la Mediterrània, concretada en el pla MedCat 2025-2028, explica el comunicat.
En aquest sentit, tant Catalunya com Provença-Alps-Costa Blava es comprometen a unir esforços per establir una "estratègia macroregional mediterrània" i contribuir a la implementació del Pacte Europeu per la Mediterrània.
Es crearà una comissió de seguiment que s'haurà de reunir, almenys, una vegada a l'any per garantir la implementació correcta de l'acord.