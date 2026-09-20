Catalunya renova la col·laboració amb Unicef per connectar les escoles del món a internet

La Generalitat aprovarà una subvenció de 4 milions per als anys 2026 i 2027
BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha renovat la col·laboració amb Unicef per connectar totes les escoles del món a internet després d'atorgar una subvenció de 4 milions per seguir finançant el projecte 'Giga Technology Centre Barcelona. Accelerar la inclusió digital en l'educació', a través de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de la Conselleria d'Unió Europea i Acció Exterior.
En una roda de premsa, el conseller del Departament, Jaume Duch, junt amb la secretària general, Lorena Elvira, ha explicat que el projecte és una iniciativa global creada el 2019 i liderada conjuntament per Unicef i la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) per connectar a totes les escoles del món a internet abans de 2030.
Segons Duch, cada vegada hi ha més bretxes entre el nord i el sud, i una d'elles és la digital, "la qual cosa comporta que en molts països hi hagi una dificultat objectiva per aconseguir l'alfabetització digital" i que molts joves no tinguin els mitjans i coneixements necessaris per sobreviure professionalment en un món cada cop més digital.
Actualment, un terç de la població mundial, inclosa la meitat de les escoles del món, encara no té accés a internet, i per això volen renovar aquesta col·laboració amb una dotació "significativa" de 4 milions d'euros per als anys 2026 i 2027.
Per avançar cap a la inclusió digital, la Unicef, la UIT, el Govern, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona van subscriure un conveni interadministratiu per impulsar el projecte Giga i establir el Centre Tecnològic de Giga a Barcelona: l'acord preveia una aportació econòmica conjunta per al seu desplegament durant 2023-25.
Amb l'aportació de la Generalitat de 4 milions per 2026-27, el conseller ha assegurat que es dona continuïtat a aquest compromís i es reforça el suport del Govern a una iniciativa "multilateral" destinada a promoure la inclusió digital a escala global.
ABAST GEOGRÀFIC
A més, ha reivindicat l'abast geogràfic de la iniciativa atès que s'ha donat suport a l'accés a internet a 1.974 escoles a tot el món, com a Senegal, Moçambic, Sierra Leone, Kenya, el Kirguizistan, Hondures i la regió del Carib oriental, i s'ha fet un mapatge que inclou 9.000 més per connectar a la xarxa quan sigui possible.
Més enllà de facilitar l'accés a internet, busquen sempre operadors locals per beneficiar a la indústria, tecnologia i economia d'aquests països, la sostenibilitat ambiental i mecanismes tecnològics de codi obert: "No es tracta d'afavorir a empreses, plataformes ni de donar monopolis a ningú. La tecnologia ha de ser de codi obert".
El desenvolupament d'eines com a Giga Maps i Giga Meter han estat possibles gràcies a la col·laboració amb diverses institucions com el Barcelona Supercomputing Center, la Fundació I2CAT, la Universitat Pompeu Fabra i Red.es.
SOCIETAT MADURA
Per a Duch, Catalunya és una societat madura, responsable i capaç d'entendre que es pot protegir als ciutadans i assumir responsables globals: "Forma part dels nostres principis i prioritats. Ajudem a aquests països a crear economies i ambients socials més sòlids i oferir a les seves generacions la possibilitat de seguir vivint als seus països, i no obligar-los a migracions forçades".
La iniciativa s'alinea amb el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-26, que estableix l'objectiu de construir noves aliances per afrontar reptes emergents de les societats democràtiques, i amb el Pla estratègic d'Acció Exterior i de relacions amb la UE 2023-26, que inclou entre les seves prioritats reforçar la col·laboració de Catalunya amb organismes multilaterals.