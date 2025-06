Catalunya reivindica el sector pesquer i l'economia blava en la Conferència dels Oceans

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -

El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Antoni Espanya, ha reivindicat el sector pesquer i l'economia blava en la Tercera Conferència dels Oceans de les Nacions Unides, que se celebra a Niça (França) del 9 al 13 de juny.

En un comunicat aquest dimecres, el departament ha insistit en la importància d'implicar els sectors econòmics i de col·laborar-hi, especialment amb els pescadors, per "avançar cap a la conservació de les àrees marines protegides i de restauració global".

"Cal posar en valor la pesca al Mediterrani com un dels missatges estratègics de la nostra aportació a la declaració de la Dècada dels Oceans", ha subratllat Antoni Espanya, qui ha definit Catalunya, textualment, com una regió marítima amb vincles profunds i amb la pesca com a activitat ancestral.

Ha assegurat que la pesca actual "no té res a veure amb la dels anys 80 o principis dels 2000" perquè, en les seves paraules, ara els pescadors es regeixen per un model de governança de cogestió i s'asseuen a la taula amb grups ambientalistes i científics que s'embarquen amb ells des de fa anys.

En aquest sentit, Espanya ha reivindicat l'aposta del sector per promoure una activitat sostenible, i ha posat d'exemple la creació de la reserva marina de les illes Medes (Girona) en els anys 80, les zones de no extracció pesquera en zones de reclutament i el model de cogestió al cap de Creus (Girona).