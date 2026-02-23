Catalunya registra un rècord de start-ups el 2025 amb 2.403 empreses

Sàmper expressa la voluntat del Govern d'impulsar el creixement empresarial
BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -
Catalunya va tancar el 2025 amb 2.403 start-ups, la xifra més alta de la sèrie històrica i un 5,2% més que l'anterior, amb una facturació conjunta de 2.947 milions d'euros, segons dades d'Acció presentades aquest dilluns pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper a Barcelona.
En comparació amb l'anterior edició de l'informe, han sortit de la classificació 260 companyies, tant pel fet de ja tenir més de 10 anys com per inactivitat o liquidació, entre altres motius, mentre que s'hi han incorporat 378 empreses més.
Sobre aquest augment, Sàmper ha aplaudit que tant la facturació com l'ocupació que generen aquestes empreses s'ha elevat a doble dígit: "Si tots els sectors de la nostra economia creixessin així, Catalunya seria la potència més rica del món", ha dit Sàmper durant la presentació.
En concret, la facturació del conjunt d'empreses emergents a Catalunya ha augmentat un 26% interanual, fins a un 0,9% del producte interior brut (PIB) del territori, segons les dades de l'informe de l'agència per al creixement i l'impuls de les empreses de la Generalitat presentat pel conseller juntament amb el secretari d'Empresa, Jaume Baró.
En termes d'ocupació, l'informe d'Acció apunta que les més de 2.000 start-ups catalanes donen feina a més de 30.500 persones, un 34% més que l'any anterior, i un 60% del total de les companyies emergents tenen treballadors estrangers.
El conseller ha valorat la importància de les start-ups per quatre raons: el seu paper com a motor de creixement i modernització; el seu alt caràcter tecnològic, que són un nexe d'unió entre el sector innovació i de la indústria, i un imant per a les inversions estrangeres.
IMPULS
Durant la presentació de l'informe, Baró ha confirmat els objectius del Govern d'arribar a les 3.000 start-ups el 2030, a més d'assolir una quota del 25% de start-ups 'deep tech'.
En aquest sentit, Sàmper ha fet referència a l'objectiu del Govern de facilitar el creixement de les empreses a Catalunya i que tingui una incidència en les start-ups: "Que més empreses petites es converteixin en mitjanes i més mitjanes empreses en grans", ha afirmat el conseller.
INVERSIÓ
En termes d'inversió, l'informe destaca que les empreses van captar 1.131 milions d'euros el 2025, un creixement del 8% interanual, que és la tercera millor xifra des de l'inici de la sèrie històrica, per darrere el 2021 (1.687 milions d'euros) i el 2022 (1.592 milions d'euros).
Amb 203 rondes d'inversió tancades durant l'exercici, l'ecosistema de start-ups catalanes el 2025 va liderar la inversió mitjana en cada ronda, de 5,6 milions d'euros, la més gran de la sèrie històrica, ha afirmat Baró durant la presentació de l'informe d'Acció, elaborat amb les dades de la plataforma Barcelona & Catalonia Startup Hub.
En els últims cinc anys, entre 2021 i 2025, la xifra total d'inversió captada és de 6.106 milions d'euros, duplicant els 2.659 milions d'euros captats els cinc anys previs, entre 2016 i 2020.
TIPUS D'EMPRESES
Per tipus d'empreses, gran part d'aquestes start-ups, 429 companyies, són scale-ups, amb una plantilla de 17.340 persones i una xifra de negoci de 1.575 milions d'euros; 374 empreses són start-ups 'deep tech', amb 2.846 treballadors i 167 milions d'euros de facturació i 308 són spin-offs, amb una plantilla de 2.900 persones i una facturació conjunta de 185 milions d'euros.
D'aquests tres tipus de companyies emergents, ha valorat Baró, les scale-ups representen la maduresa i potencial de creixement de l'ecosistema empresarial al territori, mentre que les companyies 'deep tech' i les spin-offs són un exemple de capacitat de transformació i resposta als reptes del futur i del model de transferència de coneixement del sector acadèmic a l'industrial.
MARC GLOBAL
Sàmper ha valorat que Catalunya i, especialment, Barcelona se situa com el cinquè millor ecosistema de start-ups a la Unió Europea, tot i que, ha recordat, no sigui un estat propi, la qual cosa fa que estigui "molt ben posicionada" en la competició.
"Barcelona té davant ciutats com París, Berlín o Londres que estan en una divisió diferent, insisteixo, amb el suport que és comptar amb la força que dona un estat, i està molt al nivell de ciutats com Estocolm o Amsterdam", ha dit el conseller.
En termes de comerç amb l'exterior, les dades de l'informe desglossats aquest dilluns pel conseller i el secretari apunten que un 61% de les start-ups catalanes exporten a l'exterior, amb els Estats Units com a principal soci comercial, un reflex, ha defensat Sàmper, del component tecnològic del conjunt de companyies.
ARANZELS DELS ESTATS UNITS
Pel que fa a la declaració del Tribunal Suprem dels Estats Units de declarar inconstitucionals els aranzels imposats per l'administració de Donald Trump i el consegüent anunci del president d'un nou aranzel 'global', el conseller d'Empresa i Treball ha afirmat que és moment de tornar-ne a analitzar l'impacte.
"El Tribunal Suprem ja ha deixat clar quina era la legalitat, i ara el que hem de fer per part d'Acció i el Departament és analitzar com ens afecta aquesta nova posició dels Estats Units", ha avançat Sàmper.