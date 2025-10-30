Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025 dedica el novembre al sector oleícola

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern, en el marc de la designació de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, ha dedicat el mes de novembre al sector oleícola, centrant-se en els paisatges d'oliveres i l'oli d'oliva verge extra, informa el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat en un comunicat.
Entre les activitats programades, destaca el primer Mercat de l'Oli Nou, impulsat per la Conselleria, que se celebrarà del 21 al 23 de novembre a la plaça Catalunya i en el qual mig centenar de productors de 21 comarques portaran els seus olis d'oliva verge extra de primera premsada.
La proposta inclou tallers de cuina, tastos guiats, activitats gastronòmiques i venda directa, amb l'objectiu d'"acostar la cultura de l'oli d'oliva verge extra a la ciutadania", a més de donar visibilitat al sector oleícola català i reivindicar el producte local.