Catalunya recolzarà la proposta estatal per triplicar la inversió en habitatge

CUBELLES (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciat que Catalunya "se sumarà a la proposta d'acord Estatal per a l'Habitatge 2026-2030", amb la qual el Govern pretén triplicar la inversió pública en habitatge i que es presentarà aquest divendres durant la Conferència de Presidents.

Ho ha dit aquest dijous durant el lliurament de claus d'una promoció d'habitatge assequible a Cubelles (Barcelona), on ha destacat la importància de "la col·laboració entre tots els agents implicats per garantir l'accés a un habitatge assequible: institucions, constructors, empreses i agents socials".

Durant l'acte, la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmat que aquest acord, que planteja passar dels 2.300 milions que es van mobilitzar en el Pla Estatal 2022-2025 a uns 7.000 per al període 2026-2030, permetrà "construir abans, més i millor habitatge per a les persones que ho necessiten".

Així mateix, ha subratllat que el Govern també promourà "que el que es construeixi avui demà no es vagi per a un fons", així com crear una base de dades pública perquè les institucions coneguin els preus reals de compra/venda o lloguer a la seva ciutat.

A Cubelles, Rodríguez i Paneque han lliurat les claus de les 124 habitatges protegits de la promoció 'Bruc', els pisos de la qual disposen d'entre un i tres dormitoris, amb superfícies que oscil·len entre els 42,57 i els 77,6 metres quadrats i preus entre els 370 i els 590 euros mensuals.