Catalunya rebrà 30 milions del Govern central per climatitzar hospitals i centres de salut

Aagesen alerta del "negacionisme climàtic", que veu necessari combatre des de les polítiques públiques
BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta tercera del Govern central i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, ha anunciat que Catalunya rebrà 30 milions d'euros per climatitzar i millorar l'eficiència energètica d'hospitals, centres de salut i altres equipaments públics relacionats amb la sanitat.
Ho ha explicat aquest divendres en l'obertura de les Jornades Barcelona pel Clima, al costat de l'alcalde de Barcelona, Jame Collboni, on ha assegurat que les ciutats són "espais prioritaris d'acció" en la lluita contra el canvi climàtic, entre les quals la capital catalana és un exemple, segons ella.
"És una ciutat oberta, innovadora, amb una enorme capacitat, com sempre ha demostrat, de ser catalitzador global de grans iniciatives", ha sostingut Aagesen, que ha alertat de la vulnerabilitat d'Espanya amb l'arribada de l'estiu després de viure el més calorós de la seva història l'any passat.
Respecte als 30 milions, la partida forma part del PREE Sanitari aprovat aquest dimarts en el Consell de Ministres, que es compon de 168 milions del Fons Nacional d'Eficiència Energètica (FNEE) que es transferiran a les comunitats autònomes per a la seva gestió.
A la inversió, s'hi sumen 200 milions d'euros també provinents del FNEE per climatitzar i millorar l'eficiència energètica de les escoles i centres educatius públics (PREE Educatiu), fins als gairebé 400 milions per millorar el confort climàtic de l'educació: "No és obrir finestres, és molt més que això".
NEGACIONISME
La vicepresidenta tercera ha defensat que l'adaptació al canvi climàtic "requereix inversió, planificació i innovació" en un món, segons ella, on un dels grans riscos per a la democràcia és la desinformació.
En concret, ha alertat que l'actualitat està dominada "pel soroll, per les notícies falses, pel negacionisme climàtic i fins i tot pel negacionisme científic, amb discursos molt desafortunats també respecte a la calor" que veu necessari combatre des de les polítiques públiques.
"La pregunta és si ho podem fer a la velocitat, a l'escala i a l'ambició necessària per fer front a aquest gran repte que és el canvi climàtic, i jo estic convençuda que sí podem", ha resolt Aagesen.