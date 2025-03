Catalunya rebaixa un punt l'IRPF en el tram més baix, fins al 9,5%, i duplica la taxa turística

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprovat rebaixar l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) un punt en el tram més baix, que passa del 10,5% al 9,5%, i ha duplicat la tarifa de l'impost turístic en totes les modalitats, de manera que a Barcelona el pagament oscil·larà entre 2 i 7 euros per persona i nit, ha informat el Govern en un comunicat després del Consell Executiu d'aquest dimarts.

Aquestes mesures fiscals estan contemplades en dos decrets llei amb l'objectiu d'establir una fiscalitat més progressiva i afavorir els contribuents joves, amb rendes més baixes i col·lectius vulnerables, a més d'introduir mesures per reforçar les polítiques d'accés a l'habitatge i combatre l'especulació immobiliària.

Respecte a l'IRPF, que amb aquestes mesures s'equipara al d'altres comunitats com Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa i Múrcia, també se simplifica l'escala, que passa de 9 a 8 trams, la qual cosa afavorirà els contribuents amb una base liquidable inferior als 33.000 euros anuals, i s'han ajustat els requisits d'edat i renda per deduir el lloguer d'habitatge habitual.

L'edat màxima per accedir a la deducció s'ha elevat dels 32 als 35 anys, la qual cosa beneficiarà 16.183 persones més que ara; el topall de renda passa de 20.000 a 30.000 euros i beneficiarà 14.589 persones més; l'import màxim deduïble ha passat dels 300 als 500 euros, i s'ha eliminat el requisit segons el qual el lloguer havia de superar el 10% de la renda del contribuent per poder accedir a la reducció.

També s'han establert tres deduccions més: fins a 1.000 euros per al lloguer habitual de víctimes de violència masclista, fins a 3.000 euros per a les aportacions de capital fetes a societats cooperatives agràries i d'habitatge, i 150 euros en la declaració individual o 300 en la conjunta per a l'acolliment de persones menors d'edat.

ESTABLIMENTS TURÍSTICS

Pel que fa a l'impost sobre estades en establiments turístics, s'ha duplicat la tarifa de l'impost en totes les modalitats, de manera que a Barcelona el pagament oscil·larà entre 2 i 7 euros per persona i nit, i a la resta de Catalunya entre 1,2 i 6 euros.

Així mateix, es destinarà per primera vegada un 25% de la recaptació a polítiques d'habitatge i es regularà la finalitat dels ingressos del fons per al foment del turisme amb l'objectiu de reforçar la sostenibilitat, la desestacionalització i la mobilitat de baixes emissions, entre altres aspectes.

TRANSMISSIONS PATRIMONIALS

Respecte a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, les mesures posen el focus en l'accés a l'habitatge i s'han establert tipus reduïts per a determinats col·lectius, a més d'augmentar els tipus que graven les transmissions d'immobles superiors a 600.000 euros.

S'ha elevat de 32 a 35 anys l'edat dels joves que fins ara tenien el tipus reduït del 5% en l'adquisició d'habitatge habitual, s'ha establert un tipus reduït del 5% en l'adquisició d'habitatge habitual per a les víctimes de violència masclista i s'han creat dos trams del 12% i del 13% que gravaran de manera progressiva la transmissió d'immobles de preu més elevat.

S'ha fixat un tipus del 20% en la compra d'immobles per part de grans tenidors i s'ha fixat un tipus del 20% en la compra d'edificis sencers d'habitatges --excepte si el comprador és una persona física, l'immoble té un màxim de quatre pisos o es destina a habitatge habitual del comprador i els seus familiars--, entre d'altres.