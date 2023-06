Catalunya i Provence-Alps-Côte d'Azur (França) acorden la seva aposta per la macrorregió mediterrània

Aragonès: "Volem les aliances més fortes per la prosperitat dels nostres territoris"



BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimecres que Catalunya i la regió de Provence-Alps-Côte d'Azur (França) signaran en les properes setmanes un acord que inclourà "l'aposta per la macrorregió mediterrània per articular el conjunt de territoris de l'Europa mediterrània, per a l'impuls de projectes compartits i la defensa també dels interessos de la Mediterrània davant les institucions europees".

Ho ha dit en declaracions a periodistes en el Consell regional Provence-Alps-Côte d'Azur després de reunir-se amb el president de la regió, Renauld Muselier, on també ha destacat la col·laboració entre les institucions en l'àmbit de l'hidrogen.

"Barcelona i Marsella seran les portes d'entrada i de sortida del gasoducte que creuarà el Mediterrani per transportar hidrogen a França i a la resta d'Europa", ha sostingut Aragonès, que ha dit que l'aigua, el gas i l'hidrogen formaran part també de l'acord que signaran en les properes setmanes.

"La nostra voluntat és col·laborar en aquest àmbit perquè no només passi aquest gasoducte per les nostres costes i per Marsella i Barcelona, sinó que permeti incrementar totes les indústries associades a l'ús de l'hidrogen als dos territoris i, per tant, aquest serà un dels àmbits de col·laboració", ha afegit.

"ALIANÇA DE PORTS DEL MEDITERRANI"

Aragonès ha assegurat que Catalunya i Provence-Alps-Côte d'Azur posaran en comú les estratègies que estan duent a terme cadascun dels territoris per fer front a la sequera: "Hem de preparar els nostres territoris per ser molt més resilientes".

També ha posat en valor la necessària col·laboració entre ports i la "proposta de crear una gran aliança de ports del Mediterrani, entre uns altres els ports de Tarragona i Barcelona i el de Marsella per emmarcar uns criteris compartits en relació a la contaminació".

"Es tracta que els ports del Mediterrani tinguem aquests criteris compartits per evitar una competència a la baixa", ha dit Aragonès, que ha afirmat que els ports s'han d'unir per plantar cara a la contaminació, en les seves paraules.

A més, ha elogiat "l'esforç" que està fent la regió francesa en l'electrificació del port de Marsella, molt semblant a la planificació que el Govern té en marxa i que serà una realitat aviat per l'electrificació dels ports de Barcelona i de Tarragona, segons Aragonès.

Finalment, ha assegurat que s'ha iniciat --textualment-- un camí d'amistat i solidaritat amb la regió francesa: "Volem les aliances més fortes per a la prosperitat dels nostres territoris, per un futur que també sigui molt més sostenible, i perquè els reptes derivats del canvi climàtic, tecnològic i demogràfic que enfrontem des de Catalunya són reptes compartits amb el nostre entorn més immediat".