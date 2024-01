Catalunya provarà les polseres de geolocalització com a alternativa a la presó preventiva

Aprova 15 mesures per reforçar la semillibertat amb "un model tecnològic que garanteixi drets"

La Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat farà una prova pilot per fer servir les polseres de geolocalització telemàtica per a investigats en procediments judicials, com a mesura alternativa a la presó provisional.

És una de les 15 mesures que inclou l'Estratègia nacional d'obertalitat penitenciària (2024-2025) que ha elaborat la Generalitat per reduir els internaments innecessaris i que han presentat aquest divendres la consellera Gemma Ubasart, el coordinador de l'estratègia, Josep Maria Torrent, i el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó.

"Serà una mesura pionera a l'Estat espanyol, però països com Portugal fa dues dècades que ho estan aplicant", ha assenyalat Torrent sobre l'ús de les polseres amb GPS als investigats, que fins ara només es feien servir per a condemnats en llibertat vigilada, amb 33 polseres disponibles a Catalunya des del 2011.

Ha posat en valor que incorporar les polseres permetrà "ampliar el catàleg de mesures a disposició dels magistrats" en aplicar restriccions a la llibertat de l'investigat i fer-ho de manera més acotada, la qual cosa implica més garanties de drets per al processat, i ha assenyalat que la geolocalització pot ser útil en casos de risc de fugida.

Torrent ha defensat la necessitat d'abandonar "el model que continua ancorat al segle XIX i saltar al model tecnològic, que permeti garantir drets i estalviar feina als jutjats", i en aquest sentit ha destacat una altra de les noves mesures, que consistirà a incorporar el control biomètric a les signatures periòdiques que els investigats en llibertat provisional han de fer al jutjat.

MULTIREINCIDÈNCIA EN LA SEGURETAT VIAL

L'estratègia que ha presentat Justícia aquest divendres es divideix en tres blocs: un centrat a contenir els internaments innecessaris, un altre a reforçar l'ingrés penitenciari com a última mesura possible, i un altre a reforçar els espais de reinserció dins les presons.

En aquest últim bloc, destaquen dues mesures per abordar la multireincidència en delictes de seguretat vial, amb un programa de tractament que inclou la preparació per a l'examen del permís de conduir durant el mateix empresonament i un conveni amb la Federació d'Autoescoles de Catalunya perquè els presos puguin accedir a formació teòrica i pràctica per aconseguir el permís.

MENYS REINCIDÈNCIA EN SEMILLIBERTAT

Ubasart ha defensat que "la pena també es pot complir fora dels centres penitenciaris i les xifres diuen en molts casos que l'alternativa és preferible a l'internament", i ha recordat que el 26% dels presos que acaben la condemna internats tornen a reincidir, mentre que només ho fan el 10% dels que acaben de complir la pena en semillibertat.

"De manera clara, la presó en molts casos no ajuda. No ajuda la persona tancada però tampoc el conjunt de la ciutadania, que és la primera interessada que la persona privada de llibertat surti de la presó millor del que hi ha entrat, que no reincideixi evitant futures víctimes", i ha destacat que el 42% de presos a Catalunya són preventius o compleixen condemnes de menys de dos anys.

La consellera ha defensat l'estratègia presentada aquest divendres com una cosa que "va molt més allà d'un pla sectorial, és una estratègia nacional de país, coordinada per Justícia però en la qual també participen altres departaments" com Salut, Empresa i Treball, Interior i Igualtat i Feminismes.