Catalunya es promociona a Los Angeles com a destinació cultural per atraure "turisme de valor"

BARCELONA 21 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de Turisme (ACT) ha desplegat aquesta setmana a Los Angeles (EUA) una campanya de promoció internacional per posicionar Catalunya com una destinació per atraure "turisme de valor" vinculat a la cultura aprofitant el debut de l'Orfeó Català als Estats Units, informa la Generalitat en un comunicat aquest dissabte.
Aquesta acció coincideix amb la celebració de l'Any del Turisme Cultural 2026 i busca atraure un perfil de visitant nord-americà amb alta capacitat de despesa mitjançant la confluència d'efemèrides com l'Any Gaudí, l'Any Pau Casals i la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura de Barcelona.
L'ACT ha organitzat trobades professionals amb mig centenar d'assessors de viatges de luxe i una vintena de periodistes especialitzats per presentar una oferta turística que "prioritza el valor sobre el volum de visitants a tot el territori".
La campanya ha comptat amb la col·laboració de l'aerolínia LEVEL per donar visibilitat a la cultura catalana a través de suports digitals de gran format en zones com Beverly Hills o Hollywood a més de diverses insercions publicitàries al diari Los Angeles Times.
El mercat nord-americà és el tercer major emissor de turistes cap a Catalunya amb més d'1,77 milions de visitants registrats el 2025 i una despesa total de 3.348 milions d'euros.