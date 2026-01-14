Catalunya preveu que la seva gigafactoria d'IA sigui l'"eix" de la candidatura conjunta amb Madrid

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Assegura que treballa per impulsar un projecte amb "altes garanties d'èxit"
TARRAGONA, 14 gen. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha assegurat que treballa amb el Govern espanyol perquè la futura gigafactoria d'intel·ligència artificial (IA) de Móra la Nova (Tarragona) sigui l'"eix" de la candidatura conjunta amb Madrid, segons han explicat fonts del Govern a Europa Press.
El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, ha anunciat aquest dimecres que el Govern central inclourà Madrid en una candidatura conjunta amb Catalunya per a la gigafactoria europea d'IA, un projecte que pot mobilitzar una inversió de 4.000 milions d'euros.
L'anunci suposa que, a la ubicació ja decidida de Móra la Nova (Tarragona), s'hi afegeixi el municipi madrileny de San Fernando de Henares de cara al projecte que l'executiu presentarà al concurs que la Comissió Europea té previst obrir pròximament per seleccionar, almenys, quatre instal·lacions de diferents estats membres.
Les fonts esmentades del Govern expliquen que la CE encara no ha publicat la convocatòria amb els requisits formals que definiran una proposta definitiva i que es preveu que ho faci en els pròxims mesos.
"Mentrestant, el futur consorci està configurant la proposta final amb una ambició i capacitat ampliada del projecte, d'acord amb les converses prèvies amb la Comissió Europea", afegeixen, la qual cosa requerirà a les grans fàbriques d'IA seleccionades un alt volum i capacitat de computació, en les seves paraules.
"Efectivament, estem treballant amb el Govern d'Espanya perquè Madrid també participi en aquesta candidatura amb l'objectiu d'enfortir-la. Això implica que l'emplaçament de nova construcció a Móra la Nova, proposat com a central per a la gigafactoria, es reafirmarà com l'eix de la candidatura, complementant-se amb altres nodes per aportar més capacitat de computació que sumi al projecte, en diferents fases.
CANDIDATURA "GUANYADORA I INCONTESTABLE"
L'objectiu des de Catalunya, indiquen les mateixes fonts, "és contribuir a disposar d'una candidatura final que sigui guanyadora i incontestable, que vagi més enllà de l'ambició inicial en termes de capacitat total de computació per al projecte".
El Govern, conclouen, treballa per impulsar "una candidatura estratègica al sud d'Europa amb altes garanties d'èxit i amb tots els actors necessaris i rellevants treballant conjuntament per fer possible el projecte".