Catalunya preveu serveis mínims de tren del 33-66% segons les hores si es manté la vaga

David Zorrakino - Europa Press
Les franges del 66% són per a hores punta: de 6 a 9.30 i de 17 a 20.30
BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -
Els serveis mínims prefixats a Catalunya davant de la vaga de maquinistes prevista a tota Espanya des de les 0 hores d'aquest dilluns són d'entre el 33% i el 66% a Rodalies i trens regionals, segons la franja horària.
Les franges amb el 66% de serveis mínims van de 6 a 9.30 i de 17 a 20.30, coincidint amb les hores punta, mentre que la garantia del servei és del 33% per a les hores vall, segons va informar el Departament d'Empresa de la Generalitat en convocar-se la protesta.
És una vaga convocada per sindicats com Semaf, CGT, SF-Intersindical, Alferro, CC.OO., UGT i el comitè general de les empreses del Grup Renfe per reclamar més seguretat i qualitat del servei després dels accidents d'Adamuz (Còrdova) i Gelida (Barcelona).