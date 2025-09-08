Catalunya preveu obrir la segona convocatòria de la reserva pública de solars a finals del 2025

El Govern dissenya un pla d'habitatge centrat en el món rural
BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Panque, ha anunciat aquest dilluns que preveuen obrir la segona convocatòria de la reserva pública de solars a finals del 2025.
Quant a la primera convocatòria, el Govern està preparant els primers lots de solars per licitar perquè en les pròximes setmanes puguin anar sortint, segons ha informat en un comunicat.
La reserva pública de solars té l'objectiu de trobar els terrenys per construir els 50.000 habitatges socials fins al 2030 promesos pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
Paneque ha remarcat que "per assolir aquests objectius és imprescindible la cooperació amb el sector privat i amb el tercer sector".
La primera convocatòria es va obrir a finals de febrer d'aquest mateix any, amb un balanç de més de 660 solars on es podran construir uns 21.000 habitatges.
La consellera també ha explicat que estan "dissenyant un pla d'habitatge centrat en el món rural que permeti incrementar l'oferta d'habitatge i millori la mobilitat".