Catalunya preveu invertir 150 milions fins al 2030 per impulsar la indústria espacial

El Govern s'ha dotat d'un fons de capital públic amb una inversió inicial de 40 milions
ÀGER (LLEIDA), 10 (EUROPA PRESS)
La Generalitat preveu invertir 150 milions d'euros fins al 2030 per impulsar la indústria de l'espai, en el marc de l'Estratègia Catalunya Espai 2030, el nou full de ruta del Govern per als pròxims 5 anys per desenvolupar aquest sector.
Així ho ha explicat el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, en la presentació d'aquesta iniciativa, celebrada aquest divendres al Parc Astronòmic del Montsec, a Àger (Lleida), on també han participat la secretària de Polítiques Digitals, Maria Galindo; el director de l'Agència Espacial Espanyola, Juan Carlos Cortés; el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort; i el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz.
"El sector espacial ja és una realitat i hem de fer que creixi més i millor. Hem de fer que els sectors disruptius creixin més ràpid i no amb la velocitat normal perquè el món evoluciona amb més agilitat", ha subratllat Sàmper.
Ha destacat que el Govern ja s'ha dotat d'un fons de capital públic per impulsar el sector espacial amb una inversió inicial de 40 milions d'euros que se suma als 7,5 milions de pressupost per desplegar les primeres actuacions el 2026.
El nou fons estarà gestionat per Avançsa, l'organisme del Departament d'Empresa i Treball encarregat d'impulsar l'ecosistema empresarial català mitjançant la col·laboració públic-privada.
JUAN CARLOS CORTÉS (AEE)
Durant la presentació, el director de l'Agència Espacial Espanyola (AEE), Juan Carlos Cortés, ha manifestat que l'estratègia espacial de Catalunya està "molt ben orientada" i ha dit, textualment, que té en l'AEE un company de viatge absolutament lleial i entregat.
"Esperem una involucració molt forta del sector espacial català", ha expressat Cortés.
També ha donat per segur que Espanya serà un dels primers 10 països a desenvolupar satèl·lits i posar-los en òrbita.
"CRÉIXER DES DE CATALUNYA"
En la seva intervenció, la secretària de Polítiques Digitals, Maria Galindo, ha destacat que la voluntat del Govern és que les empreses "puguin créixer i accedir al mercat des de Catalunya".
"Estem generant molt talent, però per retenir-lo i generar oportunitats des d'aquí hem de fomentar projectes des de les administracions", ha argumentat.
Per la seva banda, el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, ha ressaltat que aquest impuls representa per a Catalunya "una oportunitat per diversificar el seu model productiu i millorar l'impacte dels seus serveis públics".
EIXOS ESTRATÈGICS
L'Estratègia Catalunya Espai 2030 és fruit de la feina conjunta amb els principals actors del sector espacial català, a més d'experts, institucions i agents internacionals per a un sector "que ha de ser clau per a la reindustrialització de Catalunya".
La nova estratègia del Govern s'estructura en cinc eixos: disposar de més empreses innovadores, més talent qualificat, més aliances amb sectors tractors, una presència internacional reforçada i projectar Catalunya com a referent del sector espacial.
8 MISSIONS SATEL·LITÀRIES
La nova estratègia del Govern preveu 8 missions satel·litàries fins al 2030 per remar cap a la sobirania europea en comunicacions espacials.
Aquestes missions s'estructuren en dos àmbits: l'observació de la Terra, per donar resposta a situacions de sequera, inundacions o altres situacions d'emergència, i les comunicacions, per arribar a zones remotes i fer front a situacions com les apagades.