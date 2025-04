Catalunya preveu un 10% més de turistes en un pont marcat per la neu i el sol

La xifra serà un 8% inferior a la del 2019

Catalunya preveu rebre durant aquesta Setmana Santa un 10% més de turistes que el 2024 gràcies al fet que l'arribada del bon temps és compatibilitzarà amb la neu d'algunes estacions d'esquí, que és mantindran obertes fins després del pont.

Malgrat la combinació de destinacions de platja i muntanya, la xifra encara serà un 8% inferior a la del 2019, un fet que la directora general de Turisme de la Generalitat, Cristina Lagé, va justificar al març com "un suflé" que va pujar després de la pandèmia, però que ara està tornant a baixar.

En el cas de Barcelona, el Gremi d'Hotels preveu una ocupació hotelera del 85% per Setmana Santa, una xifra que és "molt similar" a la de l'any passat i que manté la tendència de la ciutat dels últims mesos de perdre entre un i tres punts d'ocupació mensual.

Segons el gremi, el més usual és que com més cap a la primavera cau aquest període vacacional, menys ocupació hi ha, un argument amb el qual justifica que les xifres d'aquest any siguin "lleugerament superiors" a les del 2024, en què la Setmana Santa va caure al març.

En aquesta anàlisi també coincideix el president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzats (Acave), Jordi Martí, que va valorar en roda de premsa que les previsions d'aquest 2025 són molt positives perquè el període cau a finals d'abril.

En aquest sentit, les agències de viatges espanyoles anticipin un 15% més de reserves des d'aquest dijous i fins dilluns en el conjunt d'Espanya en comparació amb l'any anterior.

EL CAS DE GIRONA

Un dels territoris més beneficiats pel temps serà la província de Girona, on la Federació d'Hostaleria i Turisme de la província preveu una bona Setmana Santa, ja que la majoria dels establiments hotelers estaran oberts i tindran una ocupació del 90% a tota la província.

Així, s'oferiran 77.000 places de les 85.000 que hi ha en total, i la previsió és que a la Costa Brava l'ocupació sigui molt bona durant els dies festius.

Per la seva banda, l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) també preveu una ocupació d'entre el 75% i el 85% als apartaments turístics de Girona, amb un 76% del total d'establiments existents oberts.

TARRAGONA, TURISME RURAL

Per la seva banda i a l'altre extrem de la costa catalana, l'Associació Hotelera de la Província de Tarragona (Aeht) te bones perspectives per Setmana Santa, "especialment en destinacions rurals i d'interior, a més de zones costaneres ja consolidades".

Al seu parer, el turisme de proximitat "continuarà sent determinant, mentre que les reserves d'última hora, molt influenciades pel temps, acabaran de definir els resultats finals de la campanya".