Catalunya es presenta com a destinació turística en la fira ITB de Berlín (Alemanya)

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i la directora de l'Agència Catalana de Turisme (ACT), Arantxa Calvera, han inaugurat l'estand de Catalunya en la fira internacional de turisme (ITB) de Berlín (Alemanya), que presenta Catalunya com a destinació turística.
En un comunicat aquest dimecres, la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha explicat que el mercat alemany aporta 1,58 milions de turistes a l'any a Catalunya, amb una despesa conjunta de 1.600 milions d'euros.
Ha afegit que l'alemany és un "mercat turístic madur i resilient", que té una clara preferència per les destinacions mediterrànies.
Calvera ha explicat davant agents del sector turístic i mitjans de comunicació alemanys la proposta catalana, que "connecta patrimoni, creativitat i identitat pròpia".
En la fira, l'ACT ha posat el focus en l'any del Turisme Cultural i de l'Esport, que inclou l'Any Gaudí, l'Any Pau Casals, la capitalitat mundial de l'Arquitectura de Barcelona i la Grand Départ del Tour de França.