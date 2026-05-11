Catalunya es prepara per a incendis forestals que "poden quedar fora la capacitat d'extinció humana"

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha defensat la nova estratègia de gestió forestal sostenible de Catalunya del Govern davant la possibilitat en el futur d'incendis que "poden quedar fora la capacitat d'extinció humana", ha explicat Parlon.
Ho ha dit aquest dilluns al costat del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en un acte al Bruc (Barcelona) en el qual s'ha presentat el pla i ha destacat que "cal abordar la prevenció d'incendis des d'una perspectiva diferent a dotar-nos de més recursos", recull el Govern aquest dilluns en un comunicat.
Ordeig, per la seva banda, ha detallat que l'estratègia és una "avantsala" del Pla general de política forestal, que actualment es troba en tràmit, i que permetrà anticipar i articular algunes de les polítiques de gestió forestal.
El conseller també ha remarcat que l'estratègia "connecta prevenció d'incendis, desenvolupament rural i valoració dels recursos forestals en una mateixa visió".
A més d'un pressupost de fins a 36,8 milions d'euros més a l'any, l'estratègia preveu, entre d'altres, la creació de 14 zones de confinament d'incendis, la consolidació de perímetres de protecció prioritària en zones d'alt risc i la professionalització del sector forestal o promoció de la ramaderia extensiva.