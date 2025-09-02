Catalunya posa en marxa el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb cinc grups de treball

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat la posada en marxa del Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2026-2030 i crearà cinc grups de treball per abordar el seu contingut, segons queda recollit en un dels acords del Consell Executiu d'aquest dimarts.
El pacte pretén posar les bases per a la prosperitat i la competitivitat sostenible i incorporar les últimes tendències en política industrial, amb l'objectiu final de fer efectiva una reindustrialització verda i digital, competitiva i resilient.
Amb l'objectiu de concretar aquest acord i aplicar una visió a llarg termini, la voluntat de la Generalitat és buscar "un consens ampli" amb les forces polítiques, els agents econòmics i socials i altres agents implicats.
Així, els grups de treball inclouran representants de la Generalitat, dels agents econòmics i socials, d'institucions i d'entitats, així com experts en diferents àmbits, mentre que el treball amb les diferents forces polítiques es realitzarà en la Comissió d'empresa i Treball del Parlament.
El document final haurà de definir un nombre reduït d'actuacions "que siguin transformadores i que tinguin una dotació pressupostària adequada".